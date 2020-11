Previsioni meteo 10 novembre: le piogge restano lontane

Le previsioni meteo di oggi, martedì 10 novembre: situazione invariata sull’Italia con l’alta pressione che resiste da giorni, possibile svolta nella seconda metà del mese

Dopo un Ottobre ricco di perturbazioni, il mese di Novembre si sta caratterizzando per l’assenza prolungata di precipitazioni almeno in questa prima quindicina. Le condizioni meteo sull’Italia continuano infatti ad essere influenzate da un robusto promontorio anticiclonico che tiene lontane le perturbazioni di origine atlantica e regala giornate soleggiate con temperature gradevoli nelle ore centrali. La giornata di oggi non farà eccezione, con cieli sereni su tutta la Penisola e possibili nebbie al mattino nelle aree pianeggianti.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella parte restante della settimana non avremo grandi variazioni, con clima in prevalenza asciutto. Qualche debole precipitazione sparsa potrà interessare le regioni del medio-basso versante tirrenico tra giovedì e venerdì..

Intanto per oggi, martedì 10 novembre, al Nord Italia al mattino nubi basse in pianura, altrove nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali. Al pomeriggio qualche schiarita sulle alpi occidentali, mentre sui restanti settori la situazione rimarrà pressoché invariata. In serata nebbie e foschie in formazione in Pianura Padana.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con foschie e nubi basse tra Umbria e Toscana alle prime ore del giorno. Tra pomeriggio e sera parzialmente nuvoloso sui settori più settentrionali, foschie nuovamente in formazione sulle zone sopracitate nelle ore notturne.

In Toscana locali foschie al mattino sui settori interni, qualche nube altrove con tempo asciutto; cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore pomeridiane e in serata sulla costa e sulle zone interne sempre senza fenomeni associati.

Cieli generalmente sereni sulle regioni meridionali, poco nuvolosi sulla Sardegna. Nel corso della giornata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità persistente sulla Sardegna, anche nelle ore serali.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio, qualche nube al pomeriggio sul Tirreno. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su gran parte della regione.

Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in lieve aumento.

