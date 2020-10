Previsioni meteo 23 ottobre: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 23 ottobre: nuova ondata di maltempo sull’Italia con piogge e temporali al Nord, in spostamento verso il Centro

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una lunga fase di tempo stabile grazie alla presenza dell’anticiclone. Il parziale cedimento dell’alta pressione, infatti, in queste ore sta permettendo ad una perturbazione di origine atlantica di raggiungere le regioni settentrionali con un carico di piogge e temporali. Le precipitazioni insisteranno nella giornata di oggi sul Nord Italia e si sposteranno poi anche al Centro, dove la giornata di domani sarà quella peggiore.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS il passaggio della perturbazione sarà piuttosto rapido e già domenica il sole tornerà a splendere su tutta la Penisola. Il bel tempo resisterà fino a martedì, quando si intravede l’arrivo di una nuova ondata di maltempo al Nord e regioni tirreniche.

Intanto per oggi, venerdì 23 ottobre 2020, al Nord Italia maltempo sulle regioni nord-occidentali con piogge diffuse fin dalle prime ore del mattino, stabile altrove con nubi compatte. Estensione delle precipitazioni a tutte le regioni durante il pomeriggio e serata.

Variabilità asciutta al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi più compatte al pomeriggio e deboli piogge in arrivo in Toscana. Deboli precipitazioni previste in serata tra Toscana e Umbria, ancora stabile altrove.

In Toscana locali piogge nella mattinata sull’Alta Toscana, tempo asciutto altrove con molte nubi sparse; peggioramento atteso tra il pomeriggio e le ore serali con piogge diffuse su tutti i settori.

Ennesima giornata di bel tempo al meridione con sole e clima mite. Da segnalare delle innocue nubi in transito solo sulla Sardegna, ampie schiarite su tutte le altre regioni peninsulari e insulari.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su gran parte del territorio nel corso delle ore diurne salvo locali addensamenti. In serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.