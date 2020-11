In libreria “Piccole storie dal centro” di Shaun Tan

Dove possiamo vivere se non nell’ombra dell’altro? Shaun Tan applica la sua immaginazione unica a una riflessione sulla natura dell’uomo e degli animali e sulla nostra convivenza urbana. Dal coccodrillo alla rana, dalla tigre all’ape, questa è un’esplorazione oscura e surreale dell’amore e della distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo di come gli animali possano salvarci e di come le nostre vite siano intrecciate per sempre, nel bene e nel male.