Briga e Arianna Montefiori positivi al Covid

Briga e Arianna Montefiori sono risultati positivi al Covid: l’annuncio arriva dal cantante e dall’attrice su Instagram

Scusate l’assenza di questi giorni, ma io ed Ari siamo risultati positivi al Covid 😷 Abbiamo avuto un po’ di febbre in questi due giorni ma ora stiamo già meglio, siamo a casa e stiamo seguendo una terapia. Comunque ad Ari sembra di vivere un sogno tutti questi giorni chiusa in casa con me. Ovviamente io la capisco 😏 Quante ne stiamo passando insieme, amore mio ??”. Così Mattia Briga ha annunciato ai suoi follower si essere positivo al Covid-19. Positiva anche la sua fidanzata nonché futura moglie del cantante, l’attrice Arianna Montefiori.

I due, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), stanno passando l’isolamento a casa e prendendo le medicine per mandare via questo brutto virus. Tra risate, qualche acciacco e video su Tik Tok, anche l’amore del labrador della coppia di nome Baires.

BRIGA E ARIANNA PRESTO SPOSI

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, lo scorso 25 ottobre, ha pubblicato un video sui social in cui il cantante è in ginocchio con l’anello in mano davanti alla sua Arianna Montefiori. Sullo sfondo una romantica e magica Roma. Ma la notizia più importante è che l’attrice ha detto “sì“.