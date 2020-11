Non ce n’è Coviddi: Angela Chianello denunciata

“Non ce n’è Coviddi” diventa una hit ma Angela Chianello è stata denunciata: niente mascherina e assembramenti per girare il videoclip

Angela Chianello, la donna palermitana diventata famosa in tutta Italia e sui social network quest’estate per la frase diventata un tormentone ‘Non ce n’e’ Coviddi‘, è stata denunciata per avere realizzato un video su un’area demaniale marittima in concessione nella borgata di Mondello. La donna, di 41 anni, è indagata insieme con il suo ‘web manager’, di 36 anni. Secondo quanto riferito da fonti avrebbe occupato l’area “abusivamente e arbitrariamente” senza autorizzazione.

Il mini-spettacolo musicale, inoltre, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), è stato inscenato in violazione delle norme di contenimento del coronavirus. La polizia è entrata in azione dopo avere notato alcuni filmati sui social network e sui quotidiani online. Tutto è iniziato domenica mattina, alle 7, quando una ventina di persone si sono messe a cantare e a ballare senza mascherina e in violazione del distanziamento fisico come previsto dalle regole anti-Covid. Tra questi anche Angela Chianello, nota ormai come ‘Angela da Mondello’: tutti cantavano una canzone ispirata all’ormai famoso tormentone.