Doc – Nelle tue mani: il 12 novembre penultima puntata

Doc – Nelle tue mani sta per tornare, il 12 novembre penultima puntata: ecco cosa accadrà. Andrea nell’occhio del ciclone e Agnese avrà un improvviso malore

Giovedì 12 novembre penultima puntata con la serie campione d’ascolti ‘Doc – Nelle tue mani’. Il medical drama con Luca Argentero ha tenuto incollati allo schermo oltre 7 milioni di spettatori a puntata. Nell’ultima puntata, andata in onda il 5 novembre, Lorenzo si è trovato di nuovo alla sua ex Chiara, che questa volta ha avuto bisogno di cure. Andrea ha invece capito la pericolosità del medicinale Satonal da lui stesso approvato, mentre tra Alba e Riccardo è scattata finalmente la scintilla. Per sapere di più clicca qui: ‘Doc – Nelle tue mani’ – riassunto della puntata del 5 novembre.

‘DOC – NELLE TUE MANI’, ANTICIPAZIONI DEL 12 NOVEMBRE

Andrea si trova nell’occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore.