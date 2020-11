Doc-Nelle tue mani: le anticipazioni della puntata del 5 novembre

Giovedì 5 novembre su Rai 1 nuova puntata di Doc – Nelle tue mani: le anticipazioni della serie con Luca Argentero che continua a registrare ascolti dal record

Giovedì 5 novembre su Rai 1 nuovo appuntamento con l’attesissimo ‘Doc – Nelle tue mani‘. La serie con protagonista il dottore che ha perso 12 anni della sua memoria, interpretato da Luca Argentero, continua a mietere successi: nell’ultimo episodio, andato in onda il 29 ottobre, sono stati 7,5 milioni gli spettatori che hanno seguito la serie tv. Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

ANTICIPAZIONI ‘DOC’, PUNTATA DEL 5 NOVEMBRE

Nell’episodio dal titolo ‘Perdonare e perdonarsi’ Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel dopo la dichiarazione d’amore di Elisa, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia.