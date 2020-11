Ava DuVernay adatterà “Caste” per Netflix

Ava DuVernay adatterà il bestseller del New York Times “Caste” per Netflix in qualità di sceneggiatrice, regista e produttrice

Ava DuVernay, tramite la sua società ARRAY Filmworks per Netflix, farà da regista, sceneggiatrice e produttrice del nuovo lungometraggio che adatterà il bestseller del New York Times acclamato dalla critica e selezionato dall’Oprah’s Book Club, Caste: The Origins of Our Discontents, scritto dal premio Pulitzer Isabel Wilkerson.

Presentando una serie di storie parallele, Caste analizza il tacito sistema che ha formato gli Stati Uniti e mostra come la nostra vita odierna si basi su una gerarchia umana che esiste da diverse generazioni.

Caste è il prossimo lungometraggio di DuVernay e il suo primo per Netflix, che la vede di nuovo a fianco del dirigente Netflix Tendo Nagenda. I due avevano lavorato insieme al film Disney Nelle pieghe del tempo, che ha reso DuVernay la regista nera di maggior successo al botteghino negli Stati Uniti.

Prosegue la collaborazione tra Netflix e DuVernay, che è stata la prima donna nera regista di lungometraggi a essere candidata agli Oscar per il documentario di grande successo XIII emendamento, vincitore di BAFTA, Emmy e Peabody. In tempi più recenti, la sua miniserie When They See Us ha ricevuto 16 candidature agli Emmy. Al momento DuVernay sta producendo una miniserie per Netflix sull’adolescenza dell’atleta e attivista Colin Kaepernick, intitolata Colin in Black & White.

DuVernay farà da produttrice a fianco di Sarah Bremner e Paul Garnes di ARRAY Filmworks.

Informazioni su Isabel Wilkerson

La vincitrice del Pulitzer e della National Humanities Medal Isabel Wilkerson è l’autrice del bestseller del New York Times acclamato dalla critica Al calore di soli lontani. Il racconto epico della grande migrazione afroamericana. Il suo libro d’esordio ha vinto il National Book Critics Circle Award per la saggistica ed è stato nominato uno dei migliori 10 saggi del decennio dal Time, oltre che uno dei migliori saggi di tutti i tempi dal New York Times. La sua ultima opera, Caste: The Origins of Our Discontents, è subito salita ai ranghi di bestseller del New York Times ed è stata aggiunta alla selezione iniziale del National Book Award. La Wilkerson ha insegnato nelle università di Princeton, Emory e Boston, oltre ad aver tenuto seminari in più di duecento università tra Stati Uniti, Europa e Asia.

