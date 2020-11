Pharrell disegna le maglie da calcio per Adidas

La creatività di Pharrell Williams non ha limite. Il producer e musicista ha disegnato un’intera collezione di maglie da calcio per Adidas, la Human Race.

E non sono poche le casacche rivisitate da Pharrell Williams, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): da quella della Juventus a quella del Bayern Monaco, passando per Arsenal, Real Madrid e Manchester United.

Ogni maglia creata da Pharrell riprende il design passato delle maglie che più hanno fatto la storia in queste società. Per quanto riguarda la Juventus, per esempio, lo stile è quello della divisa away del 2015/2016. Indimenticabile maglia rosa, che qualche volta ha indossato anche Drake.

Per Bayern Monaco e Manchester United, Pharrell si è invece ispirato alla stagione 1991-1992. Per Arsenal a quella indossata dal 1991 al 1993. Quella del Real Madrid, invece, richiama la terza maglia utilizzata nella stagione 2014-2015. “Queste creazioni – ha spiegato Pharrell – sono il simbolo dell’eredità dei cinque club e una vera celebrazione dell’universalità dello sport”.

E come l’hanno presa i calciatori? Benissimo. Ecco gli scatti dei diretti interessati.