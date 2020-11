Nuovo studio sui vulcani di Io, satellite di Giove: quasi la metà dei composti di zolfo presenti in atmosfera sono prodotti dalla loro attività

Io, Europa, Ganimede e Callisto sono forse i quattro satelliti naturali più famosi del Sistema solare dopo la Luna. Sono in effetti le prime lune scoperte a orbitare un altro pianeta: era l’inizio del ‘600 e Galileo Galilei le vide attraverso quella che allora era una tecnologia innovativa – il telescopio. Eppure, a quattro secoli di distanza, questi satelliti non smettono di regalarci sorprese.

Un gruppo di ricercatori statunitensi guidato dall”astronoma dell’università di Berkeley Imke de Pater ha condotto uno studio innovativo su Io, il più interno tra i satelliti medicei, usando un osservatorio decisamente più avanzato di quello di Galileo: Alma, l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array che si trova tra le Ande cilene.

Io è il satellite più attivo dal punto di vista vulcanico dell’intero Sistema solare: la sua superficie è costellata da più di 400 vulcani attivi che emettono gas ricchi di zolfo. Sono proprio questi gas, nel momento in cui congelano sulla superficie, a dare a Io la caratteristica colorazione giallo-aranciata. Questa grande attività vulcanica è legata al riscaldamento mareale: le forze di marea – del tutto simili a quelle che generano le maree sulla Terra – legate all’interazione tra Io e Giove innescano forti attriti interni e riscaldamento. Le rocce fondono, diventano magma e formano i vulcani come per esempio l’enorme Loki Patera, un vulcano di 200 chilometri di diametro.