Hailey Bieber si sfoga sui social: “Non sono incinta”

Hailey Baldwin in Bieber ha rotto il silenzio. La top model e moglie del cantante Justin, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha risposto a tutti coloro che parlano di un figlio in arrivo. “Non sono incinta. Quindi per favore smettete di scrivere storie false dalle vostre ‘fonti’ e focalizzatevi su cosa è importante cioè le elezioni”, ha detto Hailey attraverso le storie di Instagram.

LA COPPIA È CONVOLATA A NOZZE NEL 2019

Nel 2019 Justin e Hailey sono diventati marito e moglie. Lei ha incantato tutti con il meraviglioso abito creato da Off-White di Virgil Abloh nell’atelier di Milano. Scollo a barchetta e una linea aderente a sirena in pizzo incorniciata da un lungo velo con strascico. Su quest’ultimo un grande ricamo che riporta la scritta: “Till death do us apart” (“Finché morte non ci separi”).