The Shift: in ambulanza tra terrorismo e adolescenza

Il regista – che ha lavorato come aiuto regista per Stefano Sollima – porta sul grande schermo la storia di due giovani terroristi, Eden e Abdel per raccontare l’adolescenza, la difficoltà di ‘abbracciare’ la diversità e di aprirsi al dialogo.

“Siamo abituati a mettere barriere tra noi e gli altri, tra la nostra cultura e quella degli altri, tra la nostra religione e quella degli altri. La realtà che stiamo vivendo ci costringe a vivere distanti, ma dovremmo provare a non avere paura del diverso”, ha detto Tonda durante la conferenza come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Al centro di ‘The Shift’ ci sono Eden (interpretato da Adam Amara) e Abdel. I due irrompono in una scuola di Bruxelles per compiere una strage, ma Abdel si fa saltare in aria prima del previsto coinvolgendo Eden nell’esplosione. Poco dopo i paramedici Isabel (interpretata da Clotilde Hesme) e Adamo (interpretato da Adamo Dionisi, che dal 30 ottobre sarà su Netflix nella terza e ultima stagione di ‘Suburra’), accorsi sul posto, caricano sulla loro ambulanza un ragazzo ferito e privo di sensi senza immaginare che si tratta proprio di Eden. “Questo è stata una grande prova per me perché è stato il film più difficile che ho fatto. Si tratta di un’opera dal respiro internazionale e di un’attualità spaventosa”, ha detto Dionisi. Quando Isabel si accorge della cintura esplosiva è ormai troppo tardi: il giovane terrorista si è svegliato e prende il controllo dell’ambulanza, minacciando i paramedici di premere il bottone se non eseguono i suoi ordini. “La sfida è stata quella di mettere i personaggi dentro a un contenitore (nel caso del film è un ambulanza, ndr), che potrebbe esplodere da un momento all’altro, e provare a capire se sarebbe potuto nascere un dialogo fra di loro, in una situazione di pericolo”, ha detto il regista. “L’informazione, in occasione degli attentati a Bruxelles, ha focalizzato i buoni e i cattivi. Qui – ha continuato – mettiamo gli spettatori davanti a un ragazzino che, nonostante abbia compiuto un attentato, i paramedici senza giudicarlo e senza schierarsi cercano di capire le ragioni che lo hanno portato a fare un gesto estremo. Quindi è importante dialogare e comprendere per poi superare”.