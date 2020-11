Previsioni meteo 7 novembre: weekend con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 7 novembre: continua la fase di tempo stabile su tutta l’Italia con l’anticiclone, possibile svolta nella seconda parte della prossima settimana

Il mese di Novembre, solitamente tra i più piovosi, è iniziato con condizioni meteo piuttosto anomale, a causa dell’anticiclone che tiene lontane le perturbazioni. La fase stabile iniziata nell’ultima decade di Ottobre proseguirà infatti anche in questo fine settimana, nel quale non avremo variazioni rispetto ai giorni scorsi. Il tempo sarà stabile su tutta la Penisola, con temperature gradevoli nelle ore centrali, nelle aree soleggiate. Attenzione solo a possibili banchi di nebbia nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS non sono previste variazioni di rilievo ancora per diversi giorni. L’anticiclone infatti resisterà anche all’inizio della prossima settimana e per una possibile svolta ci sarà da attendere almeno fino a metà mese. I modelli infatti continuano a rinviare il cedimento dell’alta pressione e l’arrivo delle perturbazioni.

Intanto per oggi, sabato 7 novembre, al Nord Italia tempo stabile con ampi spazi di sereno; possibili foschie o nebbie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ed in serata previsto un aumento della nuvolosità dai settori occidentali, con possibili pioviggini nella notte fra Piemonte e Liguria.

Giornata del tutto soleggiata sulle regioni centrali. Al mattino ed al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le zone. In serata è atteso un incremento della copertura nuvolosa sulla Toscana, ma senza fenomeni associati.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne sia sulla costa che sulle zone interne; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi.

Meridione abbracciato dal tempo stabile, con nuvolosità irregolare al mattino fra Isole Maggiori, Puglia e Campania. Nel pomeriggio non si verificheranno variazioni di rilievo. In serata ancora cieli sereni su tutti i settori, poco nuvolosi sulla Sardegna.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; il tempo sarà stabile anche in serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature in lieve calo nei valori minimi, generalmente stazionarie nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.