IF! 2020: al via il 9 novembre il Festival della Creatività

IF! 2020, il Festival della Creatività, annuncia il programma ufficiale della 7ma edizione in partenza il 9 novembre all’insegna dell’UNDISTANCING

Prenderà il via lunedì prossimo con una formula interamente rinnovata, tutta digitale e gratuita, la settima edizione di IF!, il Festival della Creatività organizzato e promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA – Aziende della Comunicazione Unite insieme al main partner Google e, per la prima volta, al golden partner Intesa Sanpaolo.

Oltre 80 ospiti e più di 40 partner saranno i protagonisti di una settimana di formazione, ispirazione e intrattenimento che, nelle due giornate conclusive di venerdì 13 e sabato 14 novembre, offrirà al pubblico di IF! un ricco palinsesto di eventi e contenuti accessibili a tutti, in live streaming e on demand, semplicemente registrandosi sul sito della manifestazione: www.italiansfestival.it

Il programma ufficiale di IF! 2020 proporrà nei primi quattro giorni della settimana (da lunedì 9 a giovedì 12) una proposta formativa di alto livello con 10 workshop interattivi (gratuiti, fino ad esaurimento posti) curati da aziende e partner come YouTube, TikTok, LifeGate, ENI, FATER, We Are Social, Superbello e Monogrid.

Da venerdì 13 novembre al via il live streaming del Festival che, fino a sabato sera, vedrà alternarsi in diretta da BASE Milano e in collegamento da 8 paesi differenti (Stati Uniti, UK, Colombia, Australia, Sud Africa, Romania, Spagna e Italia) un parterre di ospiti italiani e internazionali decisamente vario, in grado di offrire un punto di vista di successo in ambiti solo apparentemente lontani tra di loro.

Dal mondo delle aziende, si segnala la partecipazione di personalità di spicco come Fernando Machado (Burger King), Fabrizio Paschina (Intesa Sanpaolo), Giorgio Santambrogio (Gruppo VéGé) insieme a Stefano Marini (Sanpellegrino/Nestlé), Walter Susini (Coca-Cola), Matteo Sarzana (Deliveroo) e Mauro Porcini (PepsiCo). Dal mondo della creatività video, gli appuntamenti saranno con Ben Jones (Unskippable Labs YouTube) e con i creator di YouTube: Favij e Alessia Iacometti e Casey Neistat con Luis Sal. Senza dimenticare il workshop “Creator dal divano di casa” di Cane Secco con la Slim Dog.

Tre i panel interamente dedicati a uno dei settori più colpiti in questo particolare momento storico: il mondo degli eventi, con le testimonianze delle organizzatrici di “Bauli in Piazza”, il progetto culturale di BASE Milano e un focus sulla live communication insieme a Mario Viscardi di Piano B e Jane Reeve di Ferrari. E, per la prima volta IF!, un incontro verticale sul mondo delle PR che ospiterà Hortensia Nastase (Golin) e Tara O’Donnell (Hotwire UK).

Dal mondo della cultura, della musica e dello spettacolo, si segnalano l’attrice Isabella Ferrari con Giorgia Celada (Unicef Italia) e Serena Di Matteo (Henkel), lo scrittore Christian Sarkar (The Wicked 7 Project) e il musicista Davide Rossi con Francesco Menegat (Operá Music).

Come ogni anno, rilevante la presenza di direttori creativi e rappresentanti del mondo delle agenzie di comunicazione e delle case di produzione come John Hunt (TBWA), John Raul Forero (DDB Colombia) e Paul Najy (VMLY&R Australia), Gaetano Polignano (Jellyfish) e Sergio Rodriguez (WPP), Katie Keating (Fancy NY) e Giancarlo Sampietro (Kiwi Digital) e Thomas Benski (Pulse Films). I Presidenti di UPA e UNA Lorenzo Sassoli de Bianchi e Emanuele Nenna, il vicepresidente di IAA Andrea Cioffi, e il presidente di Thenetworkone Julian Boulding. E ospiti provenienti dal mondo dei media come il direttore di Wired Federico Ferrazza con Nicola Neri (Ipsos), Fabrizio Battocchio (RTI-Mediaset) con Daniele Tundo (AB InBev) e Paola Passoni (The Story Lab, Dentsu), e Alberto Dal Sasso (Nielsen) con Vincenzo Guggino (IAP) e il semiologo Stefano Frausin.

Tra gli appuntamenti in programma, spazio anche agli studenti che vogliono affacciarsi al mondo della comunicazione con due preziosi appuntamenti a loro dedicati: “The Wise CEO” che torna a IF!, per il terzo anno consecutivo, a cura di UNA in partnership con 24ORE Business School, e il nuovo “Sarò un CMO” a cura di UPA.

A chiusura del Festival, sabato sera, l’attesa premiazione degli ADCI Awards 2020, il più importante riconoscimento che premia la migliore creatività italiana e che quest’anno sarà condotta da Carlo Pastore.

IF! per il secondo anno consecutivo è a Impatto Zero®. Grazie al partner LifeGate, le emissioni di CO2 prodotte dall’evento sono compensate mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita.

Per registrarsi ai workshop interattivi (gratuiti fino ad esaurimento posti) e seguire in live streaming e on demand tutti i contenuti della settima edizione di IF!, in programma dal 9 al 14 novembre, sono aperte le registrazioni sul sito www.italiansfestival.it

IF!2020

9-14 novembre 2020

Promoted by ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

Main Partner: Google

Golden Partner: Intesa Sanpaolo

Associated Partner: UPA

Content Partners: YouTube, 24ORE Business School, Comunico, Conic, Joule ENI, Extra, Fater, Grandi Stazioni Retail, Henkel, Jellyfish, Lifegate, Operá Music, Publitalia80, Pulse Films, KIWI, WPP.

Cultural Partner: BASE, OBE-Osservatorio Branded Content, Poli.Design, Thenetworkone, Wired

Technical Partner: Acqua Panna/Sanpellegrino, Birrificio Angelo Poretti, CUBE3, eccetera, Monogrid, Promomedia, Publyteam, Sincromie, Superbello, We Are Social.

Media Partner: Daily Media, Daily Net, Dailyonline, DailyMagazine, IdeeIdeas, PubblicomNow, Spot and Web, Touch Point News, Youmark.

Organigramma IF!2020

Comitato Organizzatore: Alessandra Lanza (Direttore Generale), Emanuele Nenna, Davide Boscacci, Carla Leveratto, Marianna Ghirlanda, Jack Blanga

Coordinamento Contenuti: Michele Boroni

Project Manager: Serena Martucci

Assistente di produzione: Martina Vanoli

Segreteria Organizzativa: Letizia Malatesta, Mattia Pasquali

Partnership: Marcello Grieco, Lorenzo Paltenghi

Immagine Coordinata: Francesco Guerrera

Comunicazione digital e social: Lavinia Francia e Anna Viganò

Media Relations: Alessandro Turchi

Sito web e social: We Are Social

Direttore di produzione: Francesco Fersini

Scenografo: Daniele Borin