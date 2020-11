Miley Cyrus torna con il nuovo album Plastic Hearts in uscita venerdì 27 novembre per RCA Records: aperto il preordine

E’ disponibile in pre-order ‘Plastic Hearts’, il nuovo album di Miley Cyrus. Dopo il successo del singolo ‘Midnight Sky’, la popstar internazionale torna con un progetto inedito, in uscita venerdì 27 novembre per RCA Records, che dà inizio a una nuova sorprendente era discografica per l’artista.

Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale ‘Midnight Sky’ e le due cover di ‘Heart of Glass’ (Blondie) e ‘Zombie’ (Cranberries). Le intense interpretazioni di questi grandi successi sono un assaggio di ciò che ritroveremo nel suo settimo album in studio, che includerà ben 12 brani inediti.

La copertina di ‘Plastic Hearts’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll, Mick Rock. Così, Miley Cyrus si aggiunge alla lista delle leggende che il fotografo ha immortalato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.