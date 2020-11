Intestino irritabile e diarrea: rifaximina efficace sul gonfiore

Sindrome dell’intestino irritabile con diarrea predominante: rifaximina efficace sul gonfiore secondo i risultati presentati alla UEG week

In un composito di tre studi, la rifaximina ha fornito un miglioramento durevole e significativo del gonfiore nei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile con diarrea predominante rispetto al placebo. È quanto presentato alla UEG week, settimana organizzata dalla United European Gastroenterology.

“Una percentuale significativamente maggiore di pazienti che ricevevano rifaximina rispondeva al gonfiore duraturo rispetto al placebo utilizzando la definizione di responder maggiore o uguale a un punto o maggiore o uguale a due punti”, Brian E. Lacy dalla Mayo Clinic di Jacksonville, in Florida.

Lacy e colleghi hanno identificato 1.894 pazienti con IBS-D e li hanno assegnati in modo casuale a rifaximina 550 mg tre volte al giorno (n=952) o placebo per 2 settimane (n=942) e poi un periodo di follow-up di 4 settimane senza trattamento per valutare la risposta del paziente.

I pazienti hanno risposto a un questionario giornaliero e settimanale sul gonfiore correlato all’IBS e sul sollievo dai farmaci per determinare la gravità del gonfiore durante il primo e il secondo studio. Durante il terzo studio, la gravità del gonfiore è stata valutata in base alla risposta del paziente alle domande sul gonfiore entro 24 ore.

Gli investigatori hanno riferito che al basale entrambi i gruppi di trattamento avevano un punteggio medio settimanale di gonfiore di 3,4.

“Una percentuale significativamente maggiore di pazienti che hanno ricevuto rifaximina ha risposto al gonfiore rispetto al placebo quando la risposta è stata definita come una diminuzione (maggiore o uguale a un punto; 47,8% vs. 38,6%; p<.0001) o una diminuzione (maggiore o uguale a due punti; 23,3% contro 17,8%; p=0,003) nel punteggio medio settimanale del gonfiore per 2 settimane o più delle prime 4 settimane dopo il trattamento “, ha precisato Lacy.

Lacy ha riferito che rispetto al placebo, rifaximina ha avuto una migliore variazione media dei minimi quadrati dal basale alla settimana 1 di trattamento (p=0.0497), alla settimana 2 di trattamento (p=0.002) e dalla settimana 1 alla settimana 10 dopo il trattamento (p=0.01).

Un numero maggiore di pazienti che hanno ricevuto rifaximina rispetto al placebo hanno ottenuto una risposta di gonfiore durevole per 1 punto o più di risposta (36,4% vs 28,9%; p<0,001) e 2 punti o più di risposta (16,1% vs 12,3%; p=0,02).