Cardi B e Offset annullano il divorzio

Cardi B e Offset ci ripensano: la coppia annulla il divorzio. I due erano stati visti vicini alla festa per il 28° compleanno della rapper lo scorso ottobre

A poco meno di due mesi dalla firma ufficiale per il divorzio, Cardi B e Offset annullano la separazione. La coppia ha deciso di riprovarci nonostante il matrimonio dopo tre anni fosse stato definito “irrimediabilmente rotto”.

A parlare del ripensamento è una fonte a E!News. “Cardi– si legge nella sua dichiarazione- cambia idea ogni giorno sul suo voler stare con Offset o no. Continuerà a lamentarsi di lui per giorni e alla fine lo vorrà di nuovo”.

In effetti, già lo scorso ottobre i due erano stati visti molto vicini alla festa per il 28esimo compleanno di lei. Cardi non ha mai nascosto i problemi ai suoi fan. E, non a caso, su Twitter aveva informato i suoi seguaci di quello che stava succedendo: “Se voglio dare una una c∗∗∗o di lezione con una richiesta di divorzio, posso farlo. È la mia vita. Non subisco nessun c∗∗∗o di abuso”.

I continui litigi, i tradimenti e la mancanza di fiducia sono alla base della richiesta formale di separazione, che viene così respinta.

Cardi B, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), chiedeva la custodia primaria legale e fisica di Kulture, la figlia avuta con il rapper dei Migos due anni fa. Proprio per la loro bambina, però, i due genitori hanno cercato anche in questi ultimi mesi di rimanere vicini.

Ora i due artisti ci riprovano sperando di poter tornare insieme definitivamente: “Non sono tornati insieme- spiega la fonte- ma è solo una questione di tempo. Lei ama le attenzioni che lui le dà e lui sta cercando duramente di riconquistarla”.