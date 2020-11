Su Disney+ Cenerentola diventa Sneakerella

Sneakerella, la “Cenerentola con le sneakers”, in arrivo su Disney+ nel 2021: una favola moderna con al centro la musica

E se al posto della scarpetta di cristallo ci fosse stata una sneaker? La favola di Cenerentola prende vita in versione moderna in ‘Sneakerella’, il nuovo film originale Disney+ attualmente in produzione. Gli attori emergenti Chosen Jacobs (It) e Lexi Underwood (Little Fires Everywhere) reciteranno al fianco del quattro volte campione di NBA John Salley in un musical di genere pop/hip-hop che mixa la cultura delle sneakers alla classica storia di Cenerentola, a ruoli invertiti.

Ambientato a New York City, ‘Sneakerella’ introduce El (Chosen Jacobs), un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens che lavora come magazziniere nel negozio di scarpe che apparteneva alla sua defunta madre. El nasconde il suo talento artistico al severo patrigno e ai due fratellastri meschini che calpestano costantemente ogni opportunità che gli si presenta. Quando El incontra Kira King (Lexi Underwood), la figlia fieramente indipendente della leggendaria stella del basket e magnate delle sneaker Darius King (John Salley), fra i due volano scintille data la passione che li lega per le scarpe da ginnastica. Con una piccola spinta del suo migliore amico e una spruzzata di magia del Padrino delle fate, El trova il coraggio di usare il suo talento per inseguire il suo sogno di diventare un vero designer di sneaker nel settore.

Il cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), include Devyn Nekoda, Juan Chioran, Robyn Alomar, Bryan Terrell Clark, Kolton Stewart e Hayward Leach.

Jane Startz (Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella) e Rachel Watanabe-Batton (I Pity the Fool) sono le produttrici esecutive, con la co-produttrice esecutiva Elizabeth Allen Rosenbaum (Ramona e Beezus) che dirigerà il film.

Con la sceneggiatura di Tamara Chestna (After) e George Gore II (Tutto in famiglia) & Mindy Stern (The Baxters), ‘Sneakerella’ vede la partecipazione dei due coreografi Emilio Dosal ed Ebony Williams (In the Heights). Christopher Scott (In the Heights) sarà il co-produttore.