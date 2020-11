Olio San Giuliano di Alghero vince 2 Bicchieri d’oro

L’olio San Giuliano di Alghero brinda con due Bicchieri d’oro conquistati ai Milan International Olive Oil Award

Ancora riconoscimenti internazionali per l’olio San Giuliano di Alghero che ai Milan International Olive Oil Award ha conquistato la medaglia più importante ovvero il bicchiere d’oro sia il San Giuliano Fruttato sia il San Giuliano Bosana rispettivamente nella categoria “fruttato maturo leggero” e “fruttato verde medio”. Una attestazione internazionale doppia che arriva in un 2020 ricco di soddisfazione, sempre di respiro globale, con i tre ori e un argento conquistati a Tokio al concorso internazionale Olive Japan 2020 nel mese di giugno. Preceduto, solo poche settimane prima, da ben quattro ori riconosciuti al concorso International Olive Oil Competition di New York. Una catena di premi che confermano la qualità dei prodotti del marchio sardo di Alghero inserito, ormai da qualche anno, nella guida Evooleum dei 100 produttori top del mondo. L’eccellenza.

Il frutto degli investimenti in ricerca e qualità del prodotto

Grande soddisfazione ad Alghero dove la famiglia Manca, titolare del marchio e proprietaria dell’azienda, può brindare grazie ai due Bicchieri d’oro. “E’ stato un anno di soddisfazioni globali grazie ai riconoscimenti ricevuti a New York, Tokio e ora Milano ma in una manifestazione di respiro internazionale dove hanno partecipato produttori di numerose nazioni – commenta Pasquale Manca, amministratore delegato dell’azienda di famiglia -. Una ulteriore conferma dell’importanza degli investimenti in sviluppo e ricerca che ci hanno permesso di individuare i migliori profili organolettici per i nostri oli. Salire nei più prestigiosi podi mondiali è un eccellente risultato per la nostra azienda e un’ottima vetrina per tutta la Sardegna dove da decenni conduciamo una politica fortemente basata sull’innovazione”.

La campagna 2019/2020 che si va a chiudere è stata ricca di riconoscimenti internazionali e nazionali. Sono ben 36 per le cinque eccellenze del marchio San Giuliano: Fruttato, Bosana, Primér, Biologico, Originale. Medaglie conquistate anche nei concorsi e nei contest di Londra, Los Angeles, Zurigo. Bene ai concorsi e ottimo inserimento nelle guide specializzate. Dalla Evooleum dei 100 produttori top del mondo alla Guide sui migliori extravergini d’Italia Gambero Rosso e Slow Food.