Mille online con il brano “Cucina Tipica Napoletana”

Mille online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il brano “Cucina Tipica Napoletana”, una preghiera per le donne

Disponibile in rotazione radiofonica “CUCINA TIPICA NAPOLETANA” (Mirai Rec), il nuovo singolo di ELISA PUCCI, in arte MILLE, disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 21 ottobre. “Cara, ballando sopra i sogni prendi questa vita come viene”: questo è il cuore pulsante, questo l’invito che MILLE rivolge a tutte le donne attraverso le note di “CUCINA TIPICA NAPOLETANA”, suo nuovo singolo. Caratterizzato da un sound pop con elementi che ricordano sonorità tipicamente orientali, questo brano vuole essere portavoce di rivoluzione e libertà, e lo fa attraverso l’ironia e il sentimento di coesione che unisce amiche, sorelle e donne di tutte le età.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «La canzone è una preghiera per le donne, un dialogo tra sorelle, mano nella mano, reazione alternativa davanti ai cliché: anziché mandare a quel paese reagisco con un sorriso».

Il videoclip ufficiale di “Cucina Tipica Napoletana”, diretto da Alessio Mose, è incentrato sulla figura di Mille che, insieme ad un gruppo di donne giovani e meno giovani, canta e balla felice sulle note del brano. La sequenza di immagini termina con la scritta “Andremo forte”, citazione tratta proprio dal singolo.

Biografia

Mille, nome d’arte di Elisa Pucci. Cantautrice, somma di piccole catastrofi e rivoluzioni, con innumerevoli lavori alle spalle e una breve ma intensa carriera da attrice di teatro. Si laurea e fonda una band, i Moseek, con la quale suona in lungo e in largo per l’Italia e oltreconfine.

Eye-liner, frangetta e gonne a vita alta. Molto legata ai ricordi: alla Caruso cantata da sua madre dai capelli rosso rame, alla bambina che è stata, quella che ha falsificato la firma del papà per iscriversi allo Zecchino d’Oro. Il suo singolo d’esordio si intitola “Animali” , pubblica poi “La vita le cose” e “Quella di Sempre”. Il nuovo singolo “Cucina Tipica Napoletana” sarà disponibile in digitale dal 21 ottobre e in radio dal 23 ottobre 2020. Le copertine dei suoi singoli sono disegnate da lei.

Instagram: https://bit.ly/mille_ig

Youtube/Vevo: https://bit.ly/mille_vevo