Maledetta Primavera al cinema dal 12 novembre

In questa pellicola non c’è solo un attaccamento della Amoruso a ‘Maledetta primavera’ ma c’è la regista stessa. Questa avventura, infatti, è partita da un momento della sua pre-adolescenza, quando si è ritrovata a undici anni a fare il trasloco verso la periferia con la sua famiglia e suo padre, a sorpresa, aveva portato a casa un tavolo da biliardo, scambiato con il tavolo da pranzo. Ma non c’è solo questo. Anche il rapporto con la famiglia e quell’amicizia speciale hanno dato la spinta alla regista per scrivere e dirigere questo progetto. Dal ricordo ne è venuto fuori pure un romanzo, edito Fandangolibri, dal titolo ‘Sirley’, da cui è stata tratta la sceneggiatura del film.

“È una storia personale, quindi la trappola piu’ grande era di non riuscire a staccarmi dalla mia famiglia, due persone che non si spaventavano di fare cinque traslochi in un anno, ho cercato di trovare la giusta distanza tra ricordo e finzione. Giampaolo Morelli (interprete del papà di Nina) ha colto subito questa mia paura, infatti è stato lui a dirmi di voler recitare in napoletano, pur essendo mio padre romano“, ha detto la Amoruso.

Tra la ‘Lambada’ e Loretta Goggi, il film si snoda in un doppio binario: la vita degli adolescenti, alle prese con la perdita dell’innocenza attraverso la disillusione, e quella degli adulti, troppo presi dalle difficoltà. Proprio come succede a Micaela Ramazzotti (non presente alla conferenza per motivi personali) e a Morelli: i due interpretano i genitori di Nina. La prima è risucchiata dalla sua insoddisfazione. Il secondo, invece, tra bische, macchine nuove, e il banco a Porta Portese dove vende macchine fotografiche, è incapace di fare il marito e il padre. Ma sa fare tanto ridere.

“Io ed Elisa ci siamo incontrati quando stavo per iniziare le riprese del mio film (‘7 ore per farti innamorare’, ndr) e in quel momento avevo la testa piena di cose e non hai tempo per fare nulla“, ha raccontato Morelli come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Però ci tenevo ad incontrare Elisa – ha continuato- mi era stato detto un po’ della storia, che mi ha subito affascinato. La pre-adolescenza e l’adolescenza sono fasi difficili e ti lasciano un segno, quindi ho pensato che potesse venir fuori un bel lavoro“. Morelli ha poi concluso: “Mi sono accostato al personaggio in punta di piedi, è pur sempre il papà di Elisa. Poi inevitabilmente ci ho messo dentro il mio vissuto“.