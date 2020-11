Il giovane Darwin arriva oggi in libreria

Dal 5 novembre arriva in libreria per Tunué Il giovane Darwin di Fabien Grolleau e Jérémie Royer, un graphic novel ricco di divertimento, magia del viaggio, avventura. Una lettura per tutti gli spiriti curiosi e affamati di conoscenza che racconta la storia del padre della teoria dell’evoluzione che cambierà la nostra percezione del mondo. Il 18 giugno 1858 Charles Darwin è nel suo ufficio e sta ultimando il libro, L’origine delle specie, alla presenza dei suoi bambini che giocano. Incuriositi, i figli gli chiedono una storia, e Darwin torna indietro al 1831, al viaggio che cambiò le sorti della ricerca scientifica sulla selezione naturale, l’evoluzione e l’origine della specie.