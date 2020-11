Previsioni meteo 4 novembre: piogge al Nord-Ovest

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 4 novembre: Italia divisa in due con piogge al Nord-Ovest per l’arrivo di una perturbazione e tempo stabile al Centro e al Sud

Cambiano le condizioni meteo su parte dell’Italia a causa del parziale cedimento dell’anticiclone. Una debole perturbazione di origine atlantica ne approfitterà per portare piogge di debole intensità sulle regioni di Nord-Ovest, nelle quali avremo anche un calo delle temperature. Tempo ancora stabile, come accade ormai da giorni, sul resto dell’Italia che è ancora abbracciata dall’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il passaggio della perturbazione sarà piuttosto rapido e già da domani il tempo tornerà stabile anche sulle aree occidentali della Penisola. La fase stabile resisterà anche per tutto il weekend: si sposta a martedì della prossima settimana il possibile peggioramento anticipato nei giorni scorsi.

Intanto per oggi, mercoledì 4 novembre, al Nord Italia al mattino tempo instabile su Piemonte e Liguria con deboli piogge o pioviggini, nubi basse e nebbie in pianura. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni sparse nelle stesse aree, cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi altrove. In serata molte nuvole su tutti i settori e locali nebbie lungo il corso del Po.

Al Centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, maggiori schiarite sui rilievi. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni. In serata ancora nuvole irregolari su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino addensamenti anche compatti sulla Sardegna ma senza fenomeni, schiarite altrove. Nel pomeriggio tempo stabile ma con nuvole irregolari su coste tirreniche e Isole Maggiori, ampie schiarite altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare alternata a schiarite ma senza fenomeni associati.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.