Moda: Antonella Sica presenta la nuova collezione

Moda: la stilista napoletana Antonella Sica presenta la collezione autunno/inverno 2020/2021 che si rivolge a una donna dalla forte personalità

La classe non è acqua. E ce lo dimostra ancora una volta la stilista napoletana Antonella Sica con la sua collezione Autunno-Inverno 2020/2021, che si rivolge ad una donna dalla forte personalità. Una collezione i cui caratteri distintivi sono l’eleganza, la raffinatezza e la ricercatezza.

A dominare l’essenziale, con l’immagine di una donna messa a nudo, sofisticata, dal carattere deciso e al tempo stesso romantico.

I colori della terra si alternano ai colori freddi, in una collezione dall’impronta femminile ed elegante, a tratti bon ton, nella sua austera sensualità.

I tessuti scelti variano dalla preziosa georgette al velluti per gli abiti da soirée fino ad arrivare ai cadì per i più strutturati completi dal taglio sartoriale.

Tutti i capi sono studiati e realizzati con estrema cura fin dei minimi dettagli, compresi gli interni. Una sapiente manifattura, espressione della eccellente sartoria napoletana.

Il brand Antonella Sica nasce dalla passione per la moda di una donna, madre, professionista, imprenditrice e dal suo desiderio di creare abiti che la rispecchiassero, facendola sentire elegante, raffinata, femminile e sicura di sé. Capi unici, realizzati artigianalmente da mani esperte, con amore.

È proprio per questo che, nel giro di poco tempo, la maison ha avuto successo conquistando anche personaggi dello spettacolo come, per esempio, Anna Falchi e Veronica Maya, che hanno indossato le sue creazioni.

Antonella Sica ha anche partecipato all’ultima edizione del Social World Film Festival, durante il quale hanno sfoggiato dei suoi capi la giornalista Roberta Nardi, la cantante Lavinia Voltolina Boffi e l’attrice-regista Noemi Cusato.

Sito: https://antonellasica.it/

Facebook: https://www.facebook.com/antonellasicabrand

Instagram: https://www.instagram.com/_antonellasica_/