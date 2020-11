Madame nel nuovo album dei Negramaro

La rapper classe 2002, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha collaborato in “Non è vero niente”. Tra i brani, poi, “La cura del tempo” e il primo singolo estratto che dà il nome al progetto, “Contatto”. Di quest’ultimo è online anche il video ufficiale. Diretta da Trilathera, la clip è il racconto per immagini di un uomo e una donna – interpretati da Alessio Lapice e Caterina Rossi – che si sfuggono e si cercano in una storia d’amore fuori dal tempo e dallo spazio, spaventati ma anche determinati a stabilire un contatto. Un vero e proprio film che trasporta la canzone in una dimensione nuova, suggestiva ed evocativa grazie anche agli effetti speciali di Luca Della Grotta, responsabile dei visual effects del premio Oscar Paolo Sorrentino.