Il nuovo amore di Giulia De Lellis delude Damante

Il nuovo amore di Giulia De Lellis delude Andrea Damante: l’influencer si sta frequentando con Carlo Beretta, ormai ex amico di lui

Giulia De Lellis è tornata a parlare sui social del suo ex fidanzato Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, durante la sua ospitata a Verissimo, ha parlato della nuova frequentazione della De Lellis, ovvero Carlo Gussalli Beretta: ex amico intimo del dj nonché rampollo della famiglia dei Beretta, produttori di armi da cinquecento anni.

Nel salotto di Silvia Toffanin, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Damante ha raccontato di essere deluso da questa frequentazione, in quanto riteneva Carlo un amico.

“Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza“.

Queste le parole di Andrea durante l’intervista che hanno fatto infuriare Giulia De Lellis. L’influencer ha voluto fare chiarezza, attraverso una serie di storie su Instagram, sulla frequentazione con Carlo, conosciuto grazie al suo ex fidanzato: “Faccio al volo chiarezza perché non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto in caso di gravissima mancanza di rispetto, che io per prima ho subito sulla mia pelle e non farei mai nessuno. Sappiate che è facile andare in televisione e dire cose basate sul niente, solamente perché magari qualcosa vi è rimasto qua e non siete riusciti a mandarlo giù. Quindi inventare, caricare, estremizzare una situazione che non è assolutamente quella che è. Non solo, piangere il morto e nel frattempo farsi i ca**i propri chissà da quanti mesi. Siccome non sono quella roba là e non ho bisogno di mancare di rispetto. Quindi ragazzi chiedo a voi che mi seguite da un po’ di non confondermi con questa roba, per cortesia no. Io mentre sono fidanzata non guardo nessuno, poi c’è magari chi lo fa (frecciatina a Damante, ndr) ma io no“.