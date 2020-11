Il Collegio 5 stasera su Rai 2: le anticipazioni

Mishel Gashi e Luca La Polla sono stati espulsi ancora prima di aver conquistato la divisa. Lo choc è stato forte per tutti e i 19 ragazzi, rimasti orfani dei loro amici, non si sono ancora ripresi. I protagonisti, però, devono affrontare il momento del tradizionale taglio dei capelli. Nessun alunno si può sottrarre e a nulla valgono le urla, i pianti e le crisi di nervi.

I collegiali comprendono così, giorno dopo giorno, che abituarsi alle rigide regole del Collegio, vivere senza cellulari, né prodotti di bellezza o alcun genere di comfort non è facile. In loro aiuto arriva un nuovo collaboratore scolastico e chissà che non riuscirà a mitigare quell’austero ambiente. Il bidello, infatti, si occuperà di distribuire ai giovani studenti sia il materiale scolastico sia le merende.