I personaggi di Zerocalcare in edicola in 3D

L’Armadillo, il Panda, l’Amico Cinghiale. E poi ancora Sarah, Secco, gli amici, la famiglia, i demoni e i consiglieri immaginari. Centauria Editore porta in edicola tutti i personaggi di Zerocalcare in una collezione inedita dedicata al mondo dell’autore di graphic novel e fumetti più eclettico e originale nel panorama italiano.

Ogni uscita, per un totale complessivo di 50 a cadenza quattordicinale come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprenderà una statuina in 3D dipinta a mano, realizzata in esclusiva su disegni originali di Zerocalcare, e una scheda biografica del personaggio.

Ad arricchire la collezione, un fascicolo con tanti contenuti esclusivi, tra cui una tavola a fumetti inedita e l’intervista a puntate “Zero racconta Calcare”.

La prima uscita, disponibile in edicola dal 31 ottobre, sarà dedicata al personaggio di Zerocalcare.