I Jonas Brothers online con un singolo natalizio

I Jonas Brothers pubblicano un singolo natalizio e tra le foto di lancio c’è anche la figlia di Joe, la bima avuta con Sophie Turner

I Jonas Brothers anticipano le festività e pubblicano un singolo natalizio. È su tutte le piattaforme “I need you Christmas”. Un titolo scelto non a caso, come hanno spiegato i tre fratelli.

“Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi. Le festività ci avvicinano l’uno all’altro e portano felicità nei momenti più bui. Per noi, questa canzone fa raffiorare i ricordi di quando da bambini giocavamo a battaglie con le palle di neve e trovavamo la collina più vicina da cui scendere con lo slittino. Il brano ci fa tornare indietro a quando passavamo il tempo con la nostra famiglia ad addobbare l’albero di Natale. Speriamo che questa canzone possa trasmettere anche a voi le stesse emozioni di calore e felicità come ha fatto con noi quando l’abbiamo scritta. Vi amiamo moltissimo!”.

L’annuncio della canzone è arrivato anche sui canali social dei Jonas. I ragazzi, come si nota dagli scatti pubblicati, hanno organizzato una cena di Natale per celebrare l’unione della famiglia e il nuovo singolo. Tra le foto è impossibile non notare la primogenita di Joe e Sophie Turner, Willa. Si tratta della prima apparizione “pubblica” per la figlia della coppia, nata la scorsa estate.

“I need you Christmas” non è la prima canzone festiva dei Jonas Brothers. I ragazzi, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), già l’anno scorso avevano pubblicato un brano dedicato al Natale, “Like It’s Christmas”, che ha raccolto oltre 130 milioni di stream in tutto il mondo.