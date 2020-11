Annunciata la serie sequel di Willow

Disney + ha annunciato la serie sequel di Willow, il film anni ’80 ambientato in un’epoca di spade, stregoneria, miti e mostri

Il magico mondo di ‘Willow’ di George Lucas, l’epica avventura fantasy ambientata in un’epoca di spade, stregoneria, miti e mostri, tornerà in una serie Disney + che inizierà la produzione il prossimo anno.

Il set vedrà il ritorno di Warwick Davis, protagonista del film originale del 1988 che interpreterà ancora una volta l’eroe Willow Ufgood.

“Così tanti fan mi hanno chiesto nel corso degli anni se Willow sarebbe tornato, e ora sono entusiasta di dire loro che lo farà davvero”, ha affermato Davis. “Molti mi hanno detto di essere cresciuti con ‘Willow’ e che il film ha influenzato il modo in cui vedono l’eroismo nel nostro mondo. Se Willow Ufgood può rappresentare il potenziale eroico in tutti noi, allora è un personaggio che sono estremamente onorato di riprendere”.

Prodotta da Lucasfilm, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la serie si svolgerà anni dopo gli eventi di ‘Willow’ e introdurrà personaggi completamente nuovi.

Ron Howard, regista del film originale, sarà il produttore esecutivo insieme Jon M. Chu, che dirigerà il pilot della serie. Bob Dolman, sceneggiatore di ‘Willow’, tornerà come produttore consulente. I paesaggi incantati del Galles, dove è stata girata gran parte della pellicola del 1988, sono stati scelti nuovamente per la produzione della serie, in partenza nel 2021.