Twice 20 in radio con il singolo “Beautiful Dream”

“Beautiful Dream” è il nuovo singolo dei Twice 20: il ricavato della vendita devoluto alla Fondazione Onlus Bruno Boerci, per la ricerca oncologica

In radio “BEAUTIFUL DREAM” (Food Records / Freecut Music), il nuovo singolo dei TWICE 20 con il featuring di Rhade, prodotto da Ricky Boerci e Lobstar. Il brano parla dell’importanza di liberarsi da cose, persone e sentimenti inutili, che ci allontanano dalla semplicità e dalla purezza della vera felicità.

«Questa canzone rappresenta il viaggio che ognuno di noi intraprende per ritrovare la vera forma della felicità; anche se non è facile, lasciamo indietro persone e ricordi, momenti di tristezza e di sconforto, ma grazie alla nostra forza di volontà, sapremo trovare la strada giusta e gli amici con cui ritrovarsi», commenta Rhade.

Il video ufficiale, disponibile su YouTube (https://youtu.be/Mo164LwQQrs) ha superato le 500.000 views e 2.4 Mln su Tik Tok. La clip rappresenta la bellezza del viaggio e la capacità di gustarsi tutto quello si trova sul nostro percorso. Tutti i frame del video sono stati girati con uno smartphone durante i vari viaggi del gruppo in giro per il mondo (Bali, California, Arizona, Antigua, Maldive, Africa, Italia).

Il ricavato della vendita delle canzoni dei Twice 20 viene devoluto alla Fondazione Onlus Bruno Boerci, per la ricerca oncologica e scientifica. (www.fondazionebrunoboerci.org)

Twice 20 è un nuovo progetto di musica dance nato dall’idea di un gruppo di creativi italiani che, dopo aver messo il proprio lavoro al servizio di diversi settori, decidono di lanciarsi nel mondo della produzione musicale.

Il gruppo dance nasce nel 2016 da un’idea dei producer Ricky Boerci (tastiere) leader fondatore della band insieme a Paolo Agosta in arte Lobstar (chitarra e voce) e gli amici Giovanni Sangalli (batteria), Paolo Janko (chitarra e voce) e Ramona Debellis in arte Rhade (voce).

Nel 2017 firmano un accordo con Time Records, che pubblica su etichetta Food Records il primo singolo “Save me”, interpretato dal cantante americano Max C e remixato da Nari & Milani. Il video raggiunge 2 milioni di views in poche settimane.

Nel 2018 pubblicano il secondo brano intitolato “Fallin”, remixato da Get Far (Fargetta) e interpretato da Lobstar. La canzone viene trasmessa da Radio Deejay e il video supera i 2 milioni di views. Viene anche utilizzato durante una puntata della trasmissione televisiva Tu Si Que Vales.

Nel 2019 collaborano con il produttore storico della dance italiana, Paolo Sandrini (Gigi D’Agostino, Christian Marchi) per il brano intitolato “I am free”, interpretato da Lobstar e per la prima volta appaiono tutti e cinque nel videoclip musicale. La canzone è sotto una nuova etichetta discografica, la Food Record creata da Time Records.

Nell’estate 2020 esce “Beautiful Dream” cantato da Rhade, prodotto da Ricky Boerci e Lobstar, che puntano a sonorità più minimal e leggere. Il video è un montaggio di video raccolti durante vari viaggi di Rhade in giro per il mondo. Supera il mezzo milione di views su Youtube, 2.4 Mln su Tik Tok e riscuote grande successo anche su Spotify.

