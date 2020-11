Rihanna nella classifica dei più ricchi di Forbes

Rihanna nella classifica di Forbes: è tra le 100 donne self-made più ricche d’America. La cantante è stata inserita al 33esimo posto

Ancora una conquista per Rihanna. La cantante ha fatto il suo esordio nella classifica delle 100 donne self-made più ricche d’America stilata da Forbes.

La star delle Barbados, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha conquistato da subito un buon risultato piazzandosi al 33esimo posto della lista, con un patrimonio netto stimato di 600 milioni di dollari. Guadagni importanti derivati dalle attività di cantante, imprenditrice e stilista.

Un successo quello di Rihanna, cresciuto grazie alla sua linea cosmetica Fenty Beauty e a quella di lingerie Savage x Fenty. Inoltre, la sua Clara Lionel Foundation, ha raggiunto i 22,5 milioni di dollari per l’attività di assistenza contro il coronavirus.

Nonostante quello di Rihanna sia un patrimonio importante però, non le basta a conquistare la vetta del podio. In prima posizione infatti, è stata inserita da Forbes Diane Hendricks, imprenditrice del settore edile, che con i suoi 8 miliardi di dollari ha battuto rivali importanti come Oprah Winfrey, ‘solo’ nona con 2,6 miliardi di dollari.