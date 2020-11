Random sulla mongolfiera nel video di “Ritornerai 2”

Random a bordo di una mongolfiera nel video di “Ritornerai 2”: l’artista sorvola i paesaggi della Turchia cantando la ballad

A bordo di una mongolfiera sopra i paesaggi della Cappadocia, in Turchia. Così Random racconta nel video ufficiale la storia di “Ritornerai 2”, il suo nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme.

La ballad, caratterizzata da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), mette in risalto le doti vocali dell’artista, mentre invita a non confondere l’amore con il desiderio di non restare soli.

Nel video del brano, girato da Lorenzo Catapano, il canto liberatorio dell’artista risuona nella valle di Gorema, tra i “Camini delle Fate” e tra le strade e il lungomare di Istanbul.

Il video si chiude con Random sulla mongolfiera che lascia cadere nel vuoto l’ultimo ricordo di un amore passato. In “Ritornerai 2” infatti il giovane cantautore ripercorre con una consapevolezza nuova tutte le fasi di una storia d’amore finita, rendendosi conto che a volte è meglio lasciare andare qualcuno piuttosto che cercare di trattenerlo a tutti i costi.