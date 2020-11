Fibromialgia: nuove ipotesi per origine dolore

Fibromialgia: nuove ipotesi sull’origine del dolore. Potrebbe essere collegato a una pressione elevata nei muscoli interessati

Il dolore provato dai pazienti con sindrome fibromialgica (FMS) potrebbe non essere causato da una sensibilizzazione centrale o da un’elaborazione anormale della sensazione dovuta all’attività cerebrale neurale, ma collegato a una pressione elevata nei muscoli interessati. È quanto evidenzia uno studio pubblicato sul Journal of Rheumatology.

In una valutazione della “tenerezza” muscolare e della pressione intramuscolare tra i pazienti con questa condizione, i ricercatori hanno scoperto che la pressione nel muscolo trapezio è significativamente elevata e può essere una caratteristica intrinseca della FMS che dovrebbe essere monitorata.

I partecipanti sono stati reclutati da un pool di pazienti arruolati in una unità clinica reumatologica presso il Rush University Medical Center.

I partecipanti che facevano parte del gruppo FMS hanno completato il questionario sul sondaggio sulla fibromialgia per determinare se soddisfacessero i criteri modificati dell’American College of Rheumatology (ACR) per l’inclusione della FMS.

I 108 pazienti nel gruppo FMS dovevano anche avere una diagnosi confermata di FMS da un reumatologo e dolore al muscolo trapezio. Il gruppo di controllo (n=30) includeva pazienti che non avevano una diagnosi di FMS ma soddisfacevano i criteri per altre malattie reumatiche e avevano un punteggio superiore ai criteri ACR per la fibromialgia.

Le misure principali includevano dolore, tensione muscolare e pressione intramuscolare. Il dolore è stato misurato su una scala analogica visiva (VAS) da 0 a 10 con punteggi di 0 (nessun dolore) e 10 (dolore estremo). La tenerezza muscolare è stata valutata sia in base alla palpazione diretta che alla dolorimetria. La palpazione digitale è stata calcolata applicando una pressione al muscolo trapezio per un periodo di 4 secondi; il disagio è stato classificato su una scala a 4 punti (0=nessun disagio o dolore; 3=grave disagio e ritiro alla palpazione).

Inoltre, un dolorimetro da 30 libbre è stato posizionato sul muscolo trapezio e la pressione è stata applicata a bassa velocità. Il punto in cui la pressione applicata è passata al dolore è stato registrato in libbre.

Infine, la pressione intramuscolare è stata misurata con un manometro Stryker in cui sono stati iniettati 0,3 cc di soluzione salina nella porzione centrale del muscolo trapezio e la pressione è stata registrata in mm Hg.

Un totale dell’84% dei pazienti nel gruppo FMS era di sesso femminile e l’età media di tutti i partecipanti era di 48,3 anni (rispetto a 47,9 anni nel gruppo di controllo). Il dolore era moderatamente alto nel gruppo FMS (punteggio medio, 6,68) rispetto a un punteggio medio del dolore di 1,43 nel gruppo di controllo.

Il punteggio medio della soglia di pressione/dolore era di 14,5 libbre in meno nel gruppo FMS rispetto al gruppo di controllo (8,03 libbre contro 22,54 libbre).

Alla palpazione digitale, il gruppo FMS aveva un punteggio medio di 2,09 ± 0,73 mentre i controlli avevano un punteggio medio di 0,47±0,78.

La pressione nel muscolo trapezio era elevata nel gruppo FMS con una media di 33,48±5,90 mm HG; nel gruppo di controllo, la pressione muscolare media era di 12,23±3,75 mm Hg. Solo 2 valori di pressione intramuscolare nel gruppo FMS erano inferiori a 23 mmHg.

Nessuna morbilità è stata associata alla determinazione della pressione muscolare con un manometro e un ago. Non sono state identificate differenze significative nella pressione muscolare tra maschi e femmine e la pressione muscolare non variava in base all’età.

Questi risultati possono cambiare significativamente il modo in cui i medici trattano la FMS. “Attualmente i farmaci di prima linea per il dolore nella fibromialgia agiscono a livello centrale, inclusi pregabalin, duloxetina e milnaciprin. Agiscono diminuendo il glutammato o aumentando la serotonina e la norepinefrina per cercare di alleviare il presunto effetto del sistema nervoso centrale sul dolore muscoloscheletrico diffuso “, hanno osservato gli autori

Gli autori suggeriscono che “la pressione nel muscolo trapezio dei pazienti con FMS è notevolmente elevata e potrebbe essere una caratteristica intrinseca della FMS che potrebbe essere monitorata come parte della valutazione diagnostica. Il peso dell’anomalia della pressione può aiutare a spiegare il dolore muscolare diffuso della FMS. Perciò, la FMS come disturbo dell’elaborazione esclusivamente centrale del dolore dovrebbe essere rivista. Dal punto di vista terapeutico, la riduzione della pressione muscolare può modificare in modo significativo il quadro clinico”.

