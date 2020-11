DuAxel è il nuovo rover trasformista

Testato con successo DuAxel, nuovo prototipo di rover flessibile capace di percorrere lunghe distanze e di raggiungere aree di interesse scientifico impraticabili

Non bastavano giocattoli, fumetti e il film animati, i transformers bucano lo schermo dell’originalità e diventano rover per lo spazio. Parliamo di un prototipo – realizzato da scienziati e ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa – chiamato DuAxel e attualmente in attesa di essere affidato a una vera e propria missione spaziale. Unico nel suo genere per flessibilità e versatilità, il rover è concepito per consentire l’accesso e l’esplorazione scientifica di terreni estremi su corpi planetari – come i lati dei crateri o le scogliere quasi verticali della Luna, di Marte, Mercurio e alcuni mondi ghiacciati, come la luna gioviana Europa.

Come suggerisce il nome stesso – abbreviazione di “dual-Axel” – il rover è in realtà costituito da una coppia di rover a due ruote, ciascuno chiamato Axel. L’idea alla base della creazione di due rover monoassiali che possono combinarsi in uno solo è quella di massimizzare la versatilità: mentre la configurazione a quattro ruote si presta a percorrere grandi distanze attraverso paesaggi accidentati, la versione a due ruote offre un’agilità che i rover più grandi non possono avere.

«Mobilità del rover e capacità di accedere luoghi impervi sono una combinazione allettante», dice Laura Kerber, geologa planetaria del Jpl. «Invece di cercare sempre di proteggersi da pericoli come la caduta o il capovolgimento, questo rover è progettato per resistere a essi».

Giunto di fronte a un territorio inesplorato e impervio – con pendenze maggiori del 30 per cento, limite superiore dei rover Curiosity e Perseverance ad esempio – il rover si ferma, abbassa il suo telaio e lo fissa al suolo prima di dividersi in due. Con la metà posteriore del DuAxel ancorata saldamente, la metà anteriore si sgancia e prosegue sul suo unico asse. Tutto ciò che collega le due metà è una cinghia che si srotola, mentre la metà coraggiosa si avvicina al pericolo e si cala lungo il pendio, aiutandosi con strumenti riposti nel mozzo della ruota e volti a mappare in tempo reale il terreno e studiare la posizione scientificamente più attraente. Fra gli strumenti, DuAxel è dotato di uno spettrometro che analizza la luce riflessa nel vicino infrarosso – in un intervallo di lunghezze d’onda centrato sulle bande molecolari dell’acqua – per determinare, ad esempio, se le striature nel terreno siano state scavate in passato da flussi di acqua liquida.

La prova del nove sul campo si è svolta lo scorso autunno nel deserto del Mojave, quando un piccolo team di ingegneri del Jpl della Nasa nel sud della California ha sottoposto il rover modulare a una serie di sfide per testare la versatilità del suo design.

«DuAxel si è comportato estremamente bene sul campo, dimostrando con successo la sua capacità di avvicinarsi a un terreno impegnativo, ancorare e poi sganciare il suo rover Axel a esso legato», racconta Issa Nesnas, tecnologo di robotica del Jpl. «Axel ha poi manovrato autonomamente lungo pendii ripidi e rocciosi, dispiegando i suoi strumenti senza la necessità di un braccio robotico.»

Il concetto radicale di due veicoli robotici che funzionano come uno solo ha radici alla fine degli anni ‘90, quando la Nasa ha iniziato a esplorare idee per rover modulari, riconfigurabili e auto-riparabili – nel caso di fallimento di un Axel, un altro potrebbe prendere il suo posto.

Questo ha ispirato Nesnas e il suo team al Jpl a sviluppare un robot a due ruote robusto e flessibile. Lo sviluppo di Axel è rimasto focalizzato sul trasporto modulare fino al 2006, quando le immagini satellitari della superficie marziana hanno rivelato i burroni nelle pareti dei crateri. In seguito, la scoperta di quelli che sembravano essere deflussi stagionali di acqua liquida ha aumentato l’interesse per l’uso di robot per il prelievo di campioni.