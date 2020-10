Previsioni meteo 31 ottobre: autunno in pausa

Le previsioni meteo di oggi, sabato 31 ottobre: tempo stabile su tutta l’Italia grazie all’anticiclone, autunno momentaneamente in pausa

Negli ultimi giorni e soprattutto nella giornata di ieri si sono osservate condizioni meteo del tutto tranquille sull’Italia, con il maltempo che ha definitivamente abbandonato la nostra Penisola. Questo è stato possibile grazie ad una rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana che anche nei prossimi giorni determinerà condizioni di stabilità e valori termici superiori alle medie del periodo. Non farà eccezione la giornata di oggi, nella quale avremo cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e clima gradevole nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend l’anticiclone resterà protagonista del tempo e la fase stabile interesserà tutta la Penisola per il Ponte di Ognissanti. Previsto un ulteriore aumento delle temperature massime. Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna della stabilità.

Intanto per oggi, sabato 31 ottobre 2020, al Nord Italia giornata nel complesso stabile, con nebbie anche fitte in Pianura Padana. Qualche nube irregolare in transito nelle ore pomeridiane. In serata nebbie e foschie nuovamente in formazione sui medesimi settori.

Cieli sereni su tutto il Centro, con nubi basse sulla Toscana e sull’Umbria. Al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque. In serata nubi basse in transito sulle coste Tirreniche, altrove variabilità asciutta.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare su gran parte del territorio al mattino e al pomeriggio; nessuna variazione attesa in serata.

Bel tempo sulle regioni del Sud Italia, con cieli in prevalenza sereni. Nel corso della giornata non avremo sostanziali variazioni delle condizioni meteo, se non un aumento della nuvolosità nei bassi strati sul litorale Tirrenico di Campania e Calabria.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno nelle ore diurne su gran parte del territorio, locali addensamenti sulla costa. In serata il tempo si manterrà asciutto, con ancora nubi basse sui settori costieri.

Temperature in lieve aumento su tutta l’Italia nei valori massimi, le minime risulteranno in lieve calo ovunque.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.