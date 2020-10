Cinema in lutto: è morto Sir Sean Connery

Cinema in lutto per l’addio a Sean Connery: lo storico James Bond è morto all’età di 90 anni. Da tempo malato di Alzheimer, era stato nominato “Sir” dalla Regina Elisabetta nel 2000

Sir Sean Connery è morto oggi, all’età di 90 anni. La notizia e’ stata diffusa dalla famiglia, come riporta la BBC.

L’attore nato a Edinburgo, in Scozia, aveva raggiunto il successo dopo essere stato il primo attore ad aver portato il personaggio di James Bond sul grande schermo. Un ruolo iconico, ricoperto in ben sette film dello ‘spy thriller’ ispirato dall’opera di Ian Fleming.

La carriera da attore di Sean Connery ha ricevuto numerosi riconoscimenti, inclusi un Oscar come miglior attore non protagonista per l’interpretazione nel film ‘Gli Intoccabili’ del 1987, due premi Bafta e tre Golden Globes. Tra gli altri successi della sua carriera, il film ‘Caccia a ottobre rosso’ e ‘Indiana Jones e l’ultima crociata’.

Nel 2000, ricorda l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), la regina Elisabetta gli ha conferito la nomina di ‘Sir’. Da tempo lontano dagli schermi a causa dell’Alzheimer, lo scorso 25 agosto aveva festeggiato i suoi 90 anni.