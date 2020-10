L’Ickabog: annunciati i vincitori del Torneo delle Illustrazioni. La nuova fiaba di J.K. Rowling in uscita il 10 novembre

Sono 34 i vincitori del ‘Torneo delle Illustrazioni’, iniziativa lanciata da J.K. Rowling in occasione dell’uscita del suo nuovo lavoro, ‘L’Ickabog’. Durante il lockdown, l’autrice di Harry Potter ha deciso di pubblicare online un capitolo a settimana della sua fiaba inedita, spronando i bambini dai 7 ai 12 anni a disegnare ciò che questi gli ispiravano. Grazie al concorso, svoltosi tra il 3 giugno e il 24 luglio, ogni Paese avrà un’edizione speciale di ‘L’Ickabog, in uscita per Adriano Salani Editore il 10 novembre, resa unica dalle illustrazioni vincitrici della nazione di appartenenza.

Una giuria di esperti, composta da Claudio Strinati, critico d’arte, presidente della Giuria, Matteo Bussola, scrittore e illustratore, Ivan Canu, direttore Mimaster Illustrazione, illustratore, Francesca Crescentini ( @Tegamini ), traduttrice e content creator, Alice Maddalozzo Della Puppa, Libreria Baobab, Porcia (PN), Nicola Magrin, artista e illustratore, Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani, Chiara Valerio, scrittrice, si è riunita virtualmente e ha esaminato con attenzione i disegni di tutti i bambini partecipanti, scegliendo i 34 ‘illustratori’.

Ogni vincitore, oltre alla pubblicazione della propria creazione nell’edizione italiana di ‘L’Ickabog’, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), riceverà una copia autografata da J.K. Rowling. Salani effettuerà, inoltre, una donazione di libri del valore indicativo di 500 euro a una scuola o una biblioteca che sarà indicata da ciascuno dei 34 vincitori.