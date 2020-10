LazioSound, online il bando per musicisti Under 35

LazioSound, online il bando della Regione per musicisti Under 35: iscrizioni dei giovani aperte fino al 25 novembre

Dopo il successo dello scorso anno, la Regione Lazio presenta la seconda edizione di LazioSound, il programma – realizzato attraverso la propria società strumentale LazioCrea –per sostenere la produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti under 35.

Quattro le azioni messe in campo: la prima ad essere promossa è LazioSound Scouting, seconda edizione di un contest riservato ai giovani musicisti emergenti che, fino al 25 novembre, potranno candidarsi gratuitamente caricando direttamente il loro brano sul portale del progetto www.regione.lazio.it/LAZIOSound.

LazioSound è finalizzato alla valorizzazione dei talenti del Lazio, per diffondere la cultura musicale giovanile e favorire nuova produzione artistica, incentivandone la presenza sul mercato.

Saranno cinque le categorie relative ai generi musicali: ‘God is a producer’, ‘Songwriting heroes’, ‘Urban king’, ‘Jazzology’ e ‘I love Mozart’. Le opere candidate verranno esaminate da una giuria di qualità costituita da alcuni dei protagonisti del panorama musicale nazionale, che selezioneranno i primi cinquanta semifinalisti. Dieci per ogni categoria. Questi, poi, dovranno sottoporsi a una seconda votazione, questa volta effettuata dal pubblico, che potrà scegliere i propri preferiti online. I restanti tre finalisti per ogni categoria, si esibiranno poi live in un grande evento dedicato allo Spazio Rossellini, gestito da Atcl per Regione Lazio.

Tutti i quindici finalisti verranno poi ospitati a Radio Rock. I cinque musicisti vincitori del contest, inoltre, verranno accompagnati passo passo nella produzione, promozione, circuitazione, formazione e distribuzione discografica. In particolare, ogni vincitore verrà sostenuto nella produzione artistica ed esecutiva di un brano e di un videoclip, nella distribuzione sulle piattaforme digitali del brano prodotto e in una serie di consulenze e supporti operativi relativi alla comunicazione social e alla promozione stampa.

I video verranno, invece, rilanciati sui principali media web italiani di settore. Sul fronte del sostegno all’internazionalizzazione verrà realizzato un live/show case e un’intervista con un media di settore di rilevanza internazionale. Infine, il vincitore assoluto di tutti i contest, che verrà decretato durante la finalissima, sarà premiato con la produzione professionale di un intero album.

“Con LazioSound- ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – vogliamo dare nuove opportunità ai giovani, per incentivare la creatività e per sostenere percorsi di vita di ragazze a ragazzi che desiderano intraprendere la carriera musicale. Per i giovani può essere difficile affacciarsi in un mondo così complesso e per questo motivo puntiamo ad accompagnare gli artisti, sostenendoli dalla produzione alla diffusione del loro brano”. Il presidente ha, poi, aggiunto: “Abbiamo sempre messo al centro dell’agenda politica l’innovazione e la creatività come elementi centrali dello sviluppo del territorio regionale, e questo programma regionale in particolare è finalizzato alla valorizzazione dei talenti del Lazio, per diffondere la cultura musicale giovanile e favorire nuova produzione artistica, incentivandone la presenza sul mercato. Un’attività che a maggior ragione quest’anno, con una crisi pandemica che ha fortemente colpito il settore dello spettacolo dal vivo, acquista ancora più importanza”.

La prima edizione di LazioSound – che ha registrato 600 iscrizioni per un totale di 1.250 artisti e 5 eventi dal vivo nel territorio regionale – è stata il punto di partenza per la costruzione di un set di azioni trasversali con l’obiettivo di intervenire in ogni settore dell’intera filiera musicale.