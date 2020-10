Joara in radio e in digitale con il brano “All right”

Joara in radio e in digitale con il nuovo singolo “All right”: il brano arriva dopo la canzone d’esordio “The One Boy” uscita lo scorso luglio

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “ALL RIGHT” (Masaboba Edizioni Musicali), secondo singolo di JOARA. Dopo “The One Boy” – suo brano d’esordio -, JOARA pubblica “ALL RIGHT”, singolo di cui è autrice del testo in inglese. Si tratta di una canzone d’amore e di speranza, quasi un inno generazionale che celebra la curiosità e la voglia di esperienze nuove sentita da Joara e dai suoi coetanei. La parte strumentale del brano è a cura di un giovane musicista d’avanguardia che vuole tenere l’anonimato e che sul disco si è firmato col nome Malea.

Spiega Joara a proposito del suo nuovo singolo: «La canzone è bellissima, moderna, proprio adatta alla mia voce ed inoltre l’arrangiamento e la realizzazione del brano sono di alto livello. Ringrazio Malea che mi ha dato la possibilità sia di scrivere il testo in inglese sia di cantare questa bella canzone, ed il Maestro Alterisio Paoletti per il suo particolare arrangiamento».

Il videoclip ufficiale di “All right” è stato interamente girato nel centro di Roma tra Via Condotti, la Scalinata di Piazza di Spagna e il Pincio sopra Piazza del Popolo, e vede Joara come unica protagonista immersa in una città deserta e fascinosa.

Biografia

Joara è nata a Roma ma a pochi mesi la sua famiglia si è trasferita a New York, dove ha vissuto per 12 anni frequentando la scuola americana. Da piccola, bella e “chiacchierona”, è stata notata da un agente pubblicitario, mentre pattinava sul ghiaccio a Central Park. Per tre anni ha girato spot pubblicitari per varie aziende. A 10 anni ha iniziato a studiare pianoforte a New York ed ha proseguito quando è rientrata in Italia. Il suo percorso musicale come cantante inizia nel 2013 quando si “innamora” di Ariana Grande ed inizia a cantare ed imitare la cantante americana. “Yours Truly”, il primo grande successo di Ariana Grande, diventa il suo cavallo di battaglia. Dal quel momento, ogni canzone della cantante americana, diventa la sua canzone. Nel 2019 Joara incontra per caso a Roma Douglas Meakin, un ex cantante inglese da molti anni autore di molte canzoni di successo, che le propone di incidere un brano. La scelta cade su “The One Boy” di cui Douglas scrive il testo.

Sportiva a tutto campo, frequenta per anni i corsi di ginnastica artistica ed entra nella squadra agonistica giovanile del CONI. Dopo un incidente che le ha impedito di proseguire questa attività, ha iniziato a frequentare i corsi di tuffi con successo. Intorno a Joara si è formato un gruppo di lavoro, da Gian Luca Giudici a Roberto Ramberti, all’arrangiatore e direttore d’orchestra Alterisio Paoletti e, naturalmente, a Douglas Meakin.

Il suo singolo d’esordio, “The One Boy”, è stato pubblicato lo scorso 24 luglio. Il nuovo brano di Joara dal titolo “All right” sarà disponibile in radio e in digitale dal 16 ottobre.

Fb: https://www.facebook.com/joaraofficial/

Ig: https://www.instagram.com/joaraofficial/?hl=it