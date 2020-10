Asma: AstraZeneca e Nóos promuovono Pulmaxan e SymbicortMite

AstraZeneca sigla un accordo di distribuzione e co-promotion con Nóos per proporre ai pediatri gli anti asma Pulmaxan e SymbicortMite

AstraZeneca Italia e Nóos – azienda italiana specializzata nella promozione e nello sviluppo di prodotti farmaceutici con particolare focalizzazione nel target pediatrico – hanno firmato un accordo di distribuzione e co-promotion dei farmaci relativi all’area respiratoria, Pulmaxan (budesonide) e SymbicortMite (budesonide-formoterolo) 80 mcg/4,5 mcg.

Asma e altre malattie del sistema respiratorio sono in costante aumento tra i bambini e gli adolescenti nel nostro Paese e un corretto accesso a farmaci efficaci è un’esigenza di cura sempre più sentita.

Sia SymbicortMite che Pulmaxan sono indicati nel trattamento dell’asma negli adulti, negli adolescenti, e nei bambini. Pulmaxan dai 6 mesi, SymbicortMite dai 6 anni.

Le due aziende hanno siglato questo accordo al fine di raggiungere in maniera capillare su tutto il territorio le varie figure di riferimento per la cura dell’asma nell’età pediatrica, migliorando così l’accesso al trattamento di una patologia invalidante in particolar modo per i bambini. Nell’ambito di questo accordo, Nóos promuoverà tali farmaci prevalentemente presso il target dei pediatri di famiglia e dei pediatri allergologi.