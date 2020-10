Antonio Dikele Distefano e Sofia Viscardi tornano su YouTube

Il nuovo percorso parte il 19 novembre. Con Viscardi si interrogano sul sottile confine tra il mondo digitale e il mondo reale la giovane digital content creator Camihawke e Silvia Semenzin, sociologa digitale e promotrice della legge contro il revenge porn. Si prosegue con la coppia Achille Lauro e Francesca Barra ai quali è stato chiesto quali significati assumano oggi i concetti di notiziabilità e moralità. La politica vista da una prospettiva insolita è, invece, al centro dell’incontro tra Gad Lerner e Myss Keta; mentre il tema delle arti visive quali forme di pensiero libero e liberatorio è protagonista del dialogo tra lo street artist napoletano Jorit e la giornalista e scrittrice Michela Murgia. Nell’ultima puntata, dal confronto generazionale tra l’astronauta Paolo Nespoli e la giovane cantante Francesca Michielin nasce un momento di riflessione sull’importanza del rispetto per l’ambiente per un futuro migliore.

In linea con le precedenti edizioni, anche quest’anno Basement Café by Lavazza utilizza il linguaggio contemporaneo della musica con le prime 4 puntate condotte ancora da Dikele Distefano, giovane scrittore di romanzi di successo e autore della serie, che ospita alcuni dei massimi esponenti della scena rap italiana. Le due doppie puntate vedono prima Massimo Pericolo e Tedua (21/10 e 28/10) contendersi il microfono, seguiti da Emis Killa e Lazza (4/11 e 11/11).

Sempre con la conduzione di Dikele Distefano, andrà online la prima puntata rivolta al mondo degli e-sports con protagonisti Alessandro Avallone, in arte Stermy, e Giorgio Calandrelli, in arte Pow3r, due icone indiscusse della storia del gaming italiano e internazionale (28/11).

Con questa nuova stagione ricca di contenuti, Basement Café by Lavazza si conferma come un luogo di contaminazione, di scambio culturale e di tematiche rilevanti rispetto alla società in continua evoluzione in cui viviamo.

Per la prima volta verrà inoltre realizzata una puntata speciale musicale: sette artisti e un producer musicale registreranno Basement Cafè 1, primo brano di una collection, realizzato in forma di Posse Track, ossia un collettivo di artisti uniti (Tormento, Maruego, Nashley, Junior Cally e Enzo Dong) in un’unica traccia declinando nei testi un tema comune: il futuro, fil rouge di tutta la nuova stagione.

Novità anche sulla sigla, ideata e disegnata da Linda Kelvink, con le musiche di Big Fish.

Tutte le puntate, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono distribuite sui canali Youtube, sul sito ufficiale di Esse Magazine e sulla piattaforma CHILI.