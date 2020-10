Su Samsung TV Plus arriva Mondo TV Kids

Mondo TV Kids: arriva il nuovo canale d’animazione dedicato ai ragazzi. Il debutto oggi sulla piattaforma video Samsung TV Plus

Arriva in Italia un nuovo canale tv tutto dedicato ai bambini. Si tratta di “Mondo TV Kids” ed è la nuova iniziativa del gruppo Mondo TV, leader in Italia e in Europa nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la tv e il cinema. A partire da giovedì 29 ottobre, sarà il primo canale kids sulla piattaforma video Samsung TV Plus, che distribuisce gratuitamente oltre 250 canali tv tematici su tutte le smart tv prodotte dall’azienda coreana a partire dal 2016.

“Mondo TV Kids”, che occuperà il canale 4301 della piattaforma, è destinato ai bambini e alle bambine sin dall’età prescolare. Trasmetterà 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana serie d’animazione classiche, d’azione e avventura, sia in formato 2D che in 3D. Per vedere questo canale su Samsung TV Plus, non sono necessari download, dispositivi aggiuntivi o carte di credito, ma è sufficiente disporre solo di una smart tv Samsung connessa ad Internet. La piattaforma sarà disponibile anche su smartphone e dispositivi “mobile” di Samsung nel prossimo anno.

Nel palinsesto di “Mondo TV Kids” saranno presenti le serie storiche di Mondo TV ispirate ai grandi classici, tra cui Cenerentola, La leggenda di Zorro, Il Libro della Giungla e Pochaontas. Non mancheranno poi le adrenaliniche serie tv “action adventure”, come i Drakers, Atomicron e Virus Attack. Ci saranno anche i “tv movies”, film biografici di importanti personaggi storici, tra cui Cristoforo Colombo, Karol Wojtyla e Madre Teresa.

Fra le serie prescolari, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno trasmessi il famosissimo Laura’s Star e il Grande Libro della Natura, mentre fra le produzioni che hanno debuttato recentemente in tv ci saranno Sissi La Giovane Imperatrice e Invention Story. Quest’ultima serie, già lanciata sul canale Frisbee, sarà anche protagonista dell’“English corner”: si tratta di un’originale rubrica quotidiana per bambini (30 minuti al giorno, in onda intorno alle ore 15:30) dedicata all’apprendimento della lingua inglese in maniera facile e divertente, che trasmetterà gli stessi episodi prima in italiano e subito dopo in inglese.