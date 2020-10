Psichedelia è il nuovo singolo di Pit, disponibile su tutte le piattaforme digitali: quando la via di casa diventa un dancefloor sconosciuto

Psichedelia è il nuovo singolo dell’artista milanese Pit, è un brano street pop dall’equilibrio precario, sempre in bilico, sul punto di cadere, strattonato fra un’esagitazione quasi lisergica e una malinconia che ci riporta con i piedi a terra.

Il brano racconta di un post serata sotto stati di alterazione, una situazione in un certo senso onirica in cui anche la via di casa appare misteriosa ma invitante proprio come un dancefloor sconosciuto: dove i dettagli, poco illuminati, si confondono lasciando spazio alla nostra immaginazione.

Una hit ritmata da ballare timidamente, un groove minimale ma avvolgente che cresce per tutto il pezzo e che sembra sempre sul punto di esplodere. Quasi una metafora delle nostre aspettative per quella festa incredibile, sempre in balia, fra quella voglia di lasciarsi andare e quelle pare che ci tirano indietro.

L’immaginario del singolo è riassumibile nel logo, un sorriso stralunato dai colori acidi (azzurro e viola). Gli adesivi che lo raffigurano sono già in giro per le strade di Milano mentre Pit sarà in quelle strade questo weekend in una serie di live acustici di presentazione. Una marea di sorrisi psichedelici, in stile pioggia di coriandoli, compare anche nel filtro instagram creato appositamente.

Psichedelia è il secondo brano prodotto da Giorgio Pesenti (degli ISIDE) al suo fianco nella produzione di tutto il materiale attualmente in lavorazione che confluirà presto in un EP.