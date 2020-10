Malattia di Crohn: mirikizumab migliora i sintomi

Malattia di Crohn da moderata a grave: mirikizumab migliora i sintomi e riduce l’infiammazione secondo i dati dello studio Serenity di fase 2

Sono stati resi noti, durante la settimana europea di gastroenterologia (UEG Week) 2020, i risultati a 52 settimane dello studio Serenity di fase 2 su mirikizumab che hanno mostrato un miglioramento continuo dei sintomi e una riduzione dell’infiammazione della mucosa intestinale in pazienti con malattia di Crohn da moderatamente a gravemente attiva.

Questi dati di fase 2 rafforzano la continua valutazione di mirikizumab nel programma VIVID di fase 3 in corso, come potenziale trattamento per i pazienti con malattia di Crohn.

Il Crohn, che rientra nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) può causare infiammazione sistemica manifestata come dolore addominale, diarrea, febbre, perdita di peso e portare a ostruzione intestinale, fibrosi e altre complicazioni.

Mirikizumab è un anticorpo monoclonale IgG4 umanizzato che si lega alla subunità P19 dell’interleuchina 23. Mirikizumab è in fase di studio per il trattamento di malattie immunitarie, tra cui psoriasi, colite ulcerosa e morbo di Crohn.

Lo studio SERENITY ha incluso un periodo di induzione di 12 settimane e un periodo di trattamento continuato di 40 settimane, che hanno valutato la sicurezza e l’efficacia di più regimi di dosaggio e due metodi di somministrazione fino alla settimana 52 misurata dalla risposta endoscopica, che riflette una sostanziale riduzione dell’infiammazione del rivestimento dell’l’intestino come visto dall’endoscopia e dalla remissione dei risultati riferiti dal paziente (PRO), due importanti obiettivi del trattamento nella malattia di Crohn.

Nel periodo di induzione, i pazienti sono stati randomizzati in quattro bracci di trattamento per ricevere placebo o una delle tre dosi di mirikizumab per via endovenosa.

A 12 settimane, i pazienti che hanno mostrato un miglioramento endoscopico sono stati randomizzati a continuare il trattamento con mirikizumab, somministrato per via endovenosa o sottocutanea. I pazienti che non hanno mostrato miglioramenti endoscopici o che erano stati randomizzati al braccio placebo nell’induzione sono stati assegnati a ricevere il trattamento con mirikizumab per via endovenosa.

Nel periodo di trattamento continuato dello studio, i pazienti hanno ottenuto risultati secondari chiave alla settimana 52, inclusa la risposta endoscopica (definita come una riduzione di almeno il 50% rispetto al basale nel punteggio endoscopico semplice per la malattia di Crohn [SES-CD]), remissione PRO (definita come un frequenza media giornaliera delle feci di ≤2,5 e dolore addominale ≤1 e non peggiore del basale) e remissione endoscopica (definita come il raggiungimento di un punteggio SES-CD <4 per la malattia ileale-colica o <2 per la malattia ileale isolata e nessuna sottoscrizione> 1 ).

Per quanto riguarda la risposta endoscopica, quasi il 60% dei pazienti ha ottenuto una risposta endoscopica (58,5% nel gruppo con dosaggio EV randomizzato e 58,7% nel gruppo SC).

Per la remissione PRO, è stata raggiunta da più del 45% dei pazienti (46,3% nel gruppo IV e 45,6% nel gruppo SC).

“La malattia di Crohn è una condizione grave e difficile da trattare e vi è una significativa necessità di trattamenti aggiuntivi. Sono incoraggiato dai risultati di questo studio, che ha mostrato risposta sia nel sollievo dei sintomi che nella risposta endoscopica e nella remissione a 52 settimane di trattamento con mirikizumab “, ha detto Bruce E. Sands, Professore di Medicina, Capo della Divisione di Gastroenterologia Dr. Henry D. Janowitz presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai.

Tra il sottogruppo di pazienti che hanno ottenuto una risposta endoscopica alla settimana 12, il 69,6% e il 66,7% nei gruppi IV (n=23) e SC (n=24), rispettivamente, hanno avuto anche una risposta endoscopica alla settimana 52. Inoltre, tra quelli con la remissione endoscopica alla settimana 12, il 50,0% e il 64,3% nei gruppi IV (n=6) e SC (n=14), rispettivamente, hanno avuto anche remissione endoscopica alla settimana 52.

Un paziente in ciascun gruppo tra coloro che hanno mostrato un miglioramento endoscopico alla settimana 12 ha interrotto a causa di un evento avverso (EA). Frequenze simili di eventi avversi emergenti dal trattamento e eventi avversi gravi sono stati riportati nei gruppi IV e SC. Gli eventi avversi emergenti dal trattamento più comuni riportati sono stati nasofaringite (4,9% nel gruppo IV, 13% nel gruppo SC), cefalea (7,3% nel gruppo IV, 8,7% nel gruppo SC) e artralgia (dolore articolare) (7,3% nel gruppo IV), 13% nel gruppo SC).