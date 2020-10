Adidas x Ivy Park: la collezione di Beyoncé arriva in Italia

Il Drip 2 della nuova collezione di Beyoncé per Adidas è finalmente disponibile in Italia sul sito dell’azienda. A partire dalle 13 è, infatti aperta la vendita di tutti i capi di Ivy Park. Da domani sarà acquistabile in tutti i negozi fisici.

Pantaloni, felpe extra large, cappellini e scarpe. Scorrendo lo store virtuale di Adidas è possibile trovare grande varietà di abiti e accessori super inclusivi, che si adattano a qualsiasi tipo di vestibilità.

Taglie per tutti

Le taglie disponibili, non a caso, vanno dalla XXXS alla 4XL e, cosa ancor più importante, Bey ha inserito una serie di abiti “gender neutral” che tutti possono indossare perché il mondo disegnato da Ivy Park va sicuramente oltre ogni barriera.

Testimonial di questa filosofia e modella speciale dei capi è la stessa Beyoncé. La popstar ha pubblicato sui suoi canali social gli scatti che ha realizzato con indosso gli abiti. Come si nota dalle foto, la collezione è un’esplosione di colori che vanno dalle varie tonalità del verde al corallo e ai colori fluo.

Unica avvertenza all’acquisto: per comprare i capi della collezione bisogna armarsi di un po’ di pazienza, come riporta Adidas per ogni prodotto:

“Per assicurare a tutti le stesse possibilità di effettuare l’acquisto, questo prodotto verrà lanciato tramite una sala d’attesa virtuale. Potrai accedere alla Waiting Room visitando questa pagina il giorno del lancio. Una volta iniziata la vendita, gli utenti verranno selezionati casualmente per ricevere l’accesso e poter effettuare l’acquisto. Se risulterai tra i selezionati, la pagina si aggiornerà automaticamente. A quel punto, potrai scegliere la tua misura e completare l’acquisto”.