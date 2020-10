Monster Hunter al cinema dal 3 dicembre: il trailer

A caccia di mostri nel primo trailer di Monster Hunter, il film ispirato all’omonima serie di videogiochi al cinema dal 3 dicembre

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro. Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di Monster Hunter, pellicola fantasy ispirata all’omonima serie di videogiochi, al cinema il 3 dicembre.

Diretto da Paul W.S. Anderson e distribuito da Warner Bros. Enterteiment Italia, il film come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segue la storia di una squadra speciale catapultata in un mondo nuovo, popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente Artemis (Milla Jovovich) incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Nel cast di Monster Hunter, oltre Milla Jovovich e Tony Jaa, anche Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung e Ron Perlman.