Cristiano Ronaldo critica i tamponi, Burioni: “Nuovo virologo”

Tra Cristiano Ronaldo e Burioni, botta e risposta sul Covid: “Il tampone è una str…”, “Benvenuto tra i virologi, utile in partita contro oculisti”

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”. Il virologo Roberto Burioni ironizza così su quanto scritto dal calciatore della Juventus che ha affermato: “Il tampone e’ una stronzata”.

L’attaccante della Juventus, in quarantena da due settimane perché positivo al Covid-19, lo ha scritto sul suo profilo Instagram, dove conta ben 247 milioni di followers. Il campione portoghese ha commentato così una foto che lo ritrae sul divano di casa in piena forma. Ronaldo è infatti asintomatico, ma non potrà prendere parte al match di questa sera tra i bianconeri e il Barcellona di Leo Messi.

CR7, spiega la Dire (www.dire.it), ha successivamente cancellato il commento sul tampone.