Televisione: Il Collegio torna stasera su Rai2

Tra il cast, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), tante conferme: dal super severo preside Paolo Bosisio alla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, al professore d’italiano Andrea Maggi, a quello di storia e geografia Luca Raina. Gradito ritorno anche per il professore d’inglese David Wayne Callahan e per quello di arte Alessandro Carnevale, mentre la professoressa Valentina Gottlied dall’aerobica degli Anni 80 passa di ruolo e sarà la nuova docente di educazione fisica, mentre il tenore Marco Chingari porterà il bel canto al Collegio nelle lezioni di Educazione musicale. Non a caso, il 1992 è anche l’anno di Pavarotti&Friends. Per la prima volta ci sarà spazio anche per la recitazione con il maestro Patrizio Cigliano. Durante la serie ci saranno anche avvicendamenti ed ospiti: Roberta Barbiero subentrerà per alcune lezioni di storia e geografia, Carlo Santagostino terrà una lezione di informatica, Carmelo Trainito farà ballare i ragazzi con la breakdance e la psicologa Roberta Sette introdurrà i collegiali all’educazione sessuale.