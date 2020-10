Previsioni meteo 27 ottobre: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 27 ottobre: la perturbazione si sposta verso il meridione. Maltempo con piogge e temporali al Centro e al Sud

La nuova ondata di maltempo che ha colpito l’Italia già dalla giornata di ieri si sta spostando verso il meridione, dove nelle prossime ore sono attese condizioni meteo instabili. Lo scivolamento della perturbazione che ha colpito il Nord e parte del Centro oggi determinerà piogge e temporali al Sud, accompagnati da forti raffiche di vento. Tempo in graduale miglioramento sul resto della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo residua instabilità sulle aree meridionali del Paese, mentre a seguire l’anticiclone riprenderà vigore portando sole e temperature in rialzo. La fine del mese e l’inizio di novembre trascorreranno dunque in compagnia dell’alta pressione e del tempo stabile.

Intanto per oggi, martedì 27 ottobre 2020, al Nord Italia tempo in miglioramento dai settori occidentali, ancora perturbato sui restanti settori con piogge sparse. Al pomeriggio precipitazioni localizzate su Friuli Venezia Giulia e Veneto, altrove variabilità asciutta. In serata ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali. Neve sulle Alpi al mattino fin sui 1300 metri.

Cieli molto nuvolosi su tutte le regioni centrali con piogge sparse sui settori Tirrenici e sull’Abruzzo. Al pomeriggio tendenza al miglioramento a partire dalle regioni più settentrionali, ancora precipitazioni sull’Abruzzo con cieli coperti. In serata ed in nottata più asciutto su tutti i settori.

In Toscana tempo instabile nelle ore mattutine con deboli piogge diffuse su tutto il territorio; al pomeriggio si attende un miglioramento che porterà sole prevalente su tutti i settori. Tempo asciutto anche nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole condizioni fortemente perturbate al mattino, specialmente su Sicilia e settori Tirrenici di Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio imperversano le piogge, con nubifragi sui medesimi settori. In serata ed in nottata non si verificheranno variazioni delle condizioni meteo, con tempo asciutto sulla Sardegna.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori meridionali, tempo asciutto altrove; nel pomeriggio come anche nel corso della serata i fenomeni si estenderanno su tutto il territorio e saranno localmente più intensi sul Tirreno e sui rilievi.

Temperature massime in calo ovunque, minime in diminuzione al Nord e stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

